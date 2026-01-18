Australian Open: Magda Linette - Emma Navarro. Relacja na żywo

Najmniej szczęścia w losowaniu miała z reprezentantów Polski Magda Linette. Zajmująca 53. pozycję na liście WTA 33-letnia Poznanianka w Melbourne zacznie od pojedynku z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro.

ZOBACZ TAKŻE: Wyciągnął wnioski z porażek Igi Świątek. Szokujące słowa przed Australian Open

Będzie to ich druga konfrontacja; z byłą ósmą tenisistką globu Polka zmierzyła się już w 2. rundzie turnieju w Toronto w 2024 roku i przegrała 2:6, 4:6.

Najlepsze osiągnięcie Linette w Melbourne i jednocześnie Wielkim Szlemie to półfinał edycji 2023. Navarro to z kolei półfinalistka US Open 2024, a przed rokiem w Australian Open osiągnęła ćwierćfinał, w którym gładko uległa... Idze Świątek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Emma Navarro na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP