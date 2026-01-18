Brązowy medal sztafety na ME!
Męska sztafeta sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy w short tracku na dystansie 5000 metrów. W Tilburgu najlepsi okazali się Włosi.
Polska sztafeta męska z brązem na 5000 m w ME w Tilburgu
Ceremonia medalowa z udziałem Polaków po rywalizacji sztafet na 5000 m w ME w Tilburgu
Polacy wystąpili w składzie Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier oraz Łukasz Kuczyński. Złoty medal wywalczyli Włosi, którzy wyprzedzili Holendrów, Biało-Czerwonych oraz Węgrów.
Zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji.
W finale Sellier zastąpił Neithana Thomasa, który startował w ćwierćfinale i półfinale.
To drugi medal Polski na ME w Tilburgu. Wcześniej po srebro sięgnęła sztafeta mieszana.
Wyniki:
1. Włochy - 6:47.871
2. Holandia - 6:48.185
3. Polska - 6:51.085
4. Węgry 6:53.321
