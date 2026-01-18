Brązowy medal sztafety na ME!

Polacy wystąpili w składzie Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier oraz Łukasz Kuczyński. Złoty medal wywalczyli Włosi, którzy wyprzedzili Holendrów, Biało-Czerwonych oraz Węgrów.

Zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji.

W finale Sellier zastąpił Neithana Thomasa, który startował w ćwierćfinale i półfinale.



To drugi medal Polski na ME w Tilburgu. Wcześniej po srebro sięgnęła sztafeta mieszana.

Wyniki:

1. Włochy - 6:47.871

2. Holandia - 6:48.185

3. Polska - 6:51.085

4. Węgry 6:53.321