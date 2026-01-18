Brązowy medal sztafety na ME!

Męska sztafeta sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy w short tracku na dystansie 5000 metrów. W Tilburgu najlepsi okazali się Włosi.

Czterech młodych zawodników w strojach reprezentacji Polski w short tracku, z przodu plansza z nazwiskami: Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier, Łukasz Kuczyński.
Polacy wystąpili w składzie Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier oraz Łukasz Kuczyński. Złoty medal wywalczyli Włosi, którzy wyprzedzili Holendrów, Biało-Czerwonych oraz Węgrów.

 

Zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji.

 

W finale Sellier zastąpił Neithana Thomasa, który startował w ćwierćfinale i półfinale.


To drugi medal Polski na ME w Tilburgu. Wcześniej po srebro sięgnęła sztafeta mieszana.

 

Wyniki:

 

1. Włochy - 6:47.871

2. Holandia - 6:48.185

3. Polska - 6:51.085

4. Węgry 6:53.321

 

