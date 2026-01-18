Były trener Legii "znalazł drużynę". Sześciokrotny mistrz kraju

"Edi Iordanescu znalazł drużynę" - brzmi tytuł tekstu. "Szkoleniowiec dogadał się z byłym mistrzem" - czytamy. Jak się okazuje, chodzi o saudyjski Al-Shabab. Jest jednak przeszkoda, która może opóźnić przejęcie zespołu przez Rumuna.

Aktualny trener Imanol Alguacil ma "klauzulę wypowiedzenia", która podczas rozwiązania kontraktu gwarantuje mu 10 mln euro. Jego umowa wygasa za półtora roku, natomiast władze klubu rozważają, jak mogą przedwcześnie zakończyć współpracę.

Jeśli chodzi o samego Iordanescu, rzekomo już doszedł do porozumienia z nowym pracodawcą. Dziennikarze zaznaczają, że jest on bezrobotny od 31 października, kiedy rozstał się z Legią. Gdyby przejął stanowisko w saudyjskim klubie, byłoby to dla niego spore wyzwanie, zwłaszcza że to przecież sześciokrotny mistrz kraju.

Al-Shabab po 15 rozegranych meczach zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli, mając w dorobku 11 pkt i dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Kolejne spotkanie czeka zespół już we wtorek 20 stycznia, kiedy zmierzy się u siebie z Al-Najma.