DevelopRes powiększył przewagę! Rzeszowskie siatkarki wygrały w meczu na szczycie

W premierowej odsłonie gra obu zespołów falowała. Lepiej rozpoczęły rzeszowianki (6:4), później siatkarki Budowlanych odwróciły wynik (9:13), ale gospodynie wyrównały (17:17). Końcówka potoczyła się po myśli drużyny z Łodzi, która była w tym secie skuteczniejsza w ataku i lepiej prezentowała się w polu zagrywki. Przyjezdne odskoczyły na cztery oczka (18:22) i ugrały brakujące punkty. Atak Pauliny Damaske ustalił wynik na 20:25. W ostatniej akcji doszło do pechowego zderzenia rzeszowianek, po którym Oliwia Sieradzka opuściła boisko.

Po wyrównanym początku drugiego seta (7:7), znów przewagę uzyskała ekipa PGE Budowlanych (9:11, 10:14). Nie były jednak w stanie utrzymać przewagi - gospodynie poprawiły skuteczność w ataku i odrabiały straty (14:14, później 20:20), a losy tej partii rozstrzygnęły się w emocjonującej końcówce. Maja Storck wywalczyła piłkę setową dla przyjezdnych (23:24), ale siatkarki Developresu doprowadziły do gry na przewagi i wygrały ją 27:25.

Trzecia odsłona miała podobny scenariusz do poprzedniej. Na przestrzeni seta przewagę miała drużyna z Łodzi (8:10, 15:18). Jeszcze w końcówce, po ataku Pauliny Damaske, było 18:21. Decydującą fazę seta kapitalnie rozegrały jednak rzeszowianki. Najpierw odrobiły straty, a później wygrały dwie decydujące akcje od stanu 23:23. Laura Jansen i Julita Piasecka skutecznymi atakami przesądziły o wygranej gospodyń 25:23.

W czwartej partii pierwsze akcje dla łodzianek (1:4), Developres błyskawicznie odrobił straty, a później zdobył pięć punktów z rzędu i prowadził 12:7. Siatkarki Budowlanych nie rezygnowały, próbowały gonić wynik (18:15, 21:18), ale rzeszowianki spokojnie utrzymały przewagę. Wygrały cztery ostatnie akcje meczu, który zakończyła asem serwisowym Dominika Pierzchała (25:18).



Skrót meczu DevelopRes - Budowlani:



Najwięcej punktów: Julita Piasecka (19), Taylor Bannister (14), Svitlana Dorsman (14), Dominika Pierzchała (14) - DevelopRes; Paulina Damaske (17), Maja Storck (16), Rodica Buterez (14) - Budowlani. Rzeszowianki były skuteczniejsze w ataku (42%-36%), ale gorzej od rywalek punktowały zagrywką (4-6) oraz blokiem (11-12). MVP: Dominika Pierzchała (6/10 = 60% skuteczności w ataku + 3 asy + 5 bloków).

Hala Podpromie była w niedzielę szczęśliwa dla rzeszowskich klubów. Siatkarze Asseco Resovii pokonali PGE Projekt Warszawa 3:0 w hitowym starciu w PlusLidze. Siatkarki Developresu również zgarnęły trzy punkty, wygrywając 3:1 w meczu na szczycie i powiększyły przewagę nad drugą w tabeli drużyną PGE Budowlanych do siedmiu oczek.



DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:1 (20:25, 27:25, 25:23, 25:18)

DevelopRes: Svitlana Dorsman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Oliwia Sieradzka, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Taylor Bannister, Laura Jansen, Magda Kubas. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

Budowlani: Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Bruna Honorio, Karolina Drużkowska, Paulina Majkowska. Trener: Maciej Biernat.

