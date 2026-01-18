Fręch - Erjavec. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?
Magdalena Fręch - Veronika Erjavec to pierwsze spotkanie polskiej tenisistki w Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Fręch - Erjavec? Jaki był wynik meczu Fręch - Erjavec w Australian Open?
Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
Pierwszą rywalką Fręch podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Słowenka Veronika Erjavec.
Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.
Wynik meczu Fręch - Erjavec w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Erjavec, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.