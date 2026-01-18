Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Inne

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie szef Polskiej Misji Olimpijskiej Mediolan-Cortina 2026, Konrad Niedźwiedzki. Polsat Sport Talk o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Dwa krzesła stojące naprzeciwko siebie na tle grafiki z logo "polsat sport talk".
fot. Polsat Sport
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

Tematem rozmowy będzie ocena Mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim pod kątem organizacyjnym i sportowym oraz stan przygotowań i nadzieje związane z występami naszych panczenistów podczas Igrzysk.


Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Klaudia Zwolińska: Nie wiem, co więcej mogłabym zrobić, żeby wywalczyć ten tytuł
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 