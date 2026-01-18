Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?
Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie szef Polskiej Misji Olimpijskiej Mediolan-Cortina 2026, Konrad Niedźwiedzki. Polsat Sport Talk o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
Tematem rozmowy będzie ocena Mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim pod kątem organizacyjnym i sportowym oraz stan przygotowań i nadzieje związane z występami naszych panczenistów podczas Igrzysk.
