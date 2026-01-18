Hiszpanie przewidują ws. Lewandowskiego. Oto skład Barcelony na niedzielny mecz

FC Barcelona ma ostatnio znakomitą serię. Wygrała 11 meczów z rzędu, w których strzeliła 31 goli. Po triumfie w Superpucharze Hiszpanii pokonała w czwartek w Pucharze Króla Racing Santander 2:0. Jedną z bramek zdobył Ferran Torres, który coraz częściej pojawia się w ataku katalońskiego zespołu kosztem Roberta Lewandowskiego.

Już w niedzielę FC Barcelona zmierzy się w lidze z Realem Sociedad. Od samego rana hiszpańskie media rozpisują się na temat przewidywalnego składu na to spotkanie. Wydaje się, że Hansi Flick ma do podjęcia tylko jedną decyzję: Torres czy Lewandowski?

Skład według "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - De Jong, Pedri, Fermin - Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal

Skład według "Sport": Joan Garcia - Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde - Frenkie, Pedri, Fermin - Raphinha, Lewandowski - Lamine Yamal

Skład według dziennika "Marca": Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Pedri, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin, Rashford - Ferran Torres

Początek meczu Real Sociedad - FC Barcelona o godz. 21.