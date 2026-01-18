Klimovicova - Jones. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?
Linda Klimovicova - Francesca Jones to pierwsze spotkanie polskiej tenisistki w Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Klimovicova - Jones? Jaki był wynik meczu Klimovicova - Jones w Australian Open?
Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
Pierwszą rywalką Klimovicovej podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Brytyjka Francesca Jones.
Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.
Wynik meczu Klimovicova - Jones w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Klimovicova - Jones, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.