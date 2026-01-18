FC Barcelona prezentuje się ostatnio wręcz wybitnie. Obecnie znajduje się na fali 11 zwycięstw z rzędu. Mało tego, po pokonaniu Athleticu Bilbao oraz Realu Madryt piłkarze Hansiego Flicka sięgnęli przed tygodniem po Superpuchar Hiszpanii. Imponująco wygląda zwłaszcza linia ataku, gdyż podczas trwającej serii zdobyli aż 31 bramek.

ZOBACZ TAKŻE: PSG wyprzedzone! Oto lider ligi francuskiej

Real Sociedad nie może też ostatnio narzekać, gdyż w pięciu meczach nie poniósł porażki. Choć w lidze radzi sobie przeciętnie, jest już w ćwierćfinale Pucharu Króla. FC Barcelona będzie musiała uważać przede wszystkim na gwiazdę zespołu Mikela Oyarzabala oraz sprowadzonego w ubiegłym roku z PSG Carlosa Solera.

Rywalizacja z Sociedad nigdy nie była dla Barcelony łatwa. W 2025 roku obie drużyny zagrały ze sobą jednak dwukrotnie i to piłkarze Flicka zdobyli sześć punktów w La Liga. W obu meczach do bramki trafił Robert Lewandowski, który według hiszpańskich mediów rozpocznie najbliższe starcie na ławce rezerwowych.

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 18 stycznia. Początek o godz. 21:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.