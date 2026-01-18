Lider gra dalej! Alcaraz w kolejnej rundzie Australian Open

Tenis

Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Lider rankingu tenisistów pokonał Australijczyka Adama Waltona 6:3, 7:6 (7-2), 6:2.

Carlos Alcaraz uderza piłkę tenisową podczas meczu.
fot. AFP
Carlos Alcaraz

Kolejnym rywalem Alcaraza będzie Yannick Hanfmann. Niemiec wygrał z Amerykaninem Zacharym Svajdą 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7-3).

 

Hiszpan jest jednym z faworytów turnieju. Najdalej w karierze zaszedł w nim jednak do ćwierćfinału - w 2024 i 2025 roku. Tytułu broni Jannik Sinner.

 

Carlos Alcaraz - Adam Walton 6:3, 7:6 (7-2), 6:2

KP, PAP
AUSTRALIAN OPENTENIS
