Lider gra dalej! Alcaraz w kolejnej rundzie Australian Open
Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Lider rankingu tenisistów pokonał Australijczyka Adama Waltona 6:3, 7:6 (7-2), 6:2.
Carlos Alcaraz
Kolejnym rywalem Alcaraza będzie Yannick Hanfmann. Niemiec wygrał z Amerykaninem Zacharym Svajdą 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7-3).
ZOBACZ TAKŻE: Ogromna sensacja na Australian Open! Zwycięstwo 702. rakiety świata
Hiszpan jest jednym z faworytów turnieju. Najdalej w karierze zaszedł w nim jednak do ćwierćfinału - w 2024 i 2025 roku. Tytułu broni Jannik Sinner.
Carlos Alcaraz - Adam Walton 6:3, 7:6 (7-2), 6:2Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Zieliński: Po Australian Open dostałem puchar z literówką w nazwisku