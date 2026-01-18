Liga Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online - 3. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Czas na trzecią serię spotkań w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Kiedy mecze? O której godzinie? Kiedy grają polskie kluby - Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów, Bogdanka LUK Lublin i PGE Projekt Warszawa? Gdzie obejrzeć transmisje? Sprawdź plan transmisji 3. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy 2026.

Bogdanka LUK Lublin zagra w Stambule z Galatasaray. Siatkówka - Liga Mistrzów. Transmisje TV. Gdzie obejrzeć drugą kolejkę CEV Champions League 2026. Kiedy mecze polskich drużyn w siatkarskiej LM? Daty i godziny spotkań.

Rywalizujący w grupie B siatkarze Bogdanki LUK Lublin pojadą do Stambułu, gdzie zmierzą się z Galatasaray. W grupie D Aluron CMC Warta Zawiercie zagra na wyjeździe z niemieckim SVG Lüneburg, a Asseco Resovia podejmie Sporting Lizbona. W grupie E PGE Projekt Warszawa zmierzy się u siebie z Cucine Lube Civitanova.

 

W Lidze Mistrzów siatkarzy w sezonie 2025/2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

 

Gdzie oglądać drugą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Transmisje meczów trzeciej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

 

2026-01-20: SVG Luneburg – Aluron CMC Warta Zawiercie (wtorek, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-01-20: Montpellier HSC VB – Volley Haasrode Leuven (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 3)

 

