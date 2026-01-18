Linette - Navarro. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?
Magda Linette - Emma Navarro to pierwsze spotkanie polskiej tenisistki w Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Linette - Navarro? Jaki był wynik meczu Linette - Navarro w Australian Open?
Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
Pierwszą rywalką Linette podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Amerykanka Emma Navarro.
Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.
Wynik meczu Linette - Navarro w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Linette - Navarro, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.