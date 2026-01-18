Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Pierwszą rywalką Linette podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Amerykanka Emma Navarro.

Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.

Linette - Navarro. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

Wynik meczu Linette - Navarro w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Linette - Navarro, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.

