Linette - Navarro. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

Magda Linette - Emma Navarro to pierwsze spotkanie polskiej tenisistki w Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Linette - Navarro? Jaki był wynik meczu Linette - Navarro w Australian Open?

Magdalena Fręch z ręcznikiem na szyi podczas turnieju.
fot. PAP
Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy górą w United Cup! Wyjątkowa sesja zdjęciowa

 

Pierwszą rywalką Linette podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Amerykanka Emma Navarro.

 

Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.

Wynik meczu Linette - Navarro w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Linette - Navarro, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.

