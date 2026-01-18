Efektowne zwycięstwo! Siatkarze Perugii górą w hicie ligi włoskiej

Siatkarze Perugii uzyskali wyraźną przewagę w środkowej części premierowej odsłony (11:15) i od tej pory kontrolowali przebieg seta. Mieli przewagę w ataku, sporą różnicę robiła również zagrywka. Goście zanotowali cztery asy - dwa z nich Simone Giannelli w końcówce. Seta zamknął atakiem z drugiej linii Kamil Semeniuk (17:25).

Drugą odsłonę lepiej otworzyli goście (3:7). Siatkarze Lube złapali kontakt (7:8), ale później znów uwidoczniła się przewaga Perugii (11:15, 12:18). Gospodarze nie mieli argumentów, by odwrócić losy tej części meczu. Pewna i skuteczna gra znów dała wygraną ekipie Angelo Lorenzettiego. Przestrzelona zagrywka gospodarzy ustaliła wynik na 19:25.

Na początku trzeciego seta minimalną przewagę uzyskało Lube, ale goście odrobili straty (13:13). Gra się wyrównała, a w końcówce siatkarze Perugii nie uniknęli błędów własnych (21:19, 23:21). Wykorzystali to rywale, a Aleksandar Nikolov zamknął seta asem serwisowym (25:22).

Mimo wpadki w końcówce trzeciej partii, w kolejnej Perugia odzyskała inicjatywę. Siatkarze Lube dotrzymywali kroku rywalom jedynie na początku (7:7), później dominowali goście. Kilka akcji skończył Oleg Płotnicki, asa dołożył Simone Giannelli i wynik się rozjechał (7:14). Perugia mknęła już po zwycięstwo, po asie Kamila Semeniuka różnica przekroczyła dziesięć oczek (11:22). Serwis rywali w siatkę dał przyjezdnym piłkę meczową (13:24), a w ostatniej akcji Giannelli zaskoczył rywali atakiem z drugiej piłki (14:25).

Skrót meczu Lube - Perugia:



Najwięcej punktów: Aleksandar Nikolov (19) - Lube; Kamil Semeniuk (16), Wassim Ben Tara (15), Oleh Plotnytskyi (11) - Perugia. MVP: Kamil Semeniuk (14/22 = 64% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Perugia z dorobkiem 44 punktów jest liderem tabeli. Drugie miejsce zajmuje ze stratą dwóch oczek Rana Verona, która pokonała w tej kolejce MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3:0. Trzeci Itas Trentino (39 punktów) ograł Allianz Milano 3:0. Cucine Lube Civitanova plasuje się na szóstej pozycji z dorobkiem 31 oczek.

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia 1:3 (17:25, 19:25, 25:22, 14:25)

Lube: Mattia Boninfante, Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo, Eric Loeppky, Aleksandar Nikolov, Wout D’Heer – Fabio Balaso (libero) oraz Noa Duflos-Rossi, Santiago Orduna, Davi Tenorio, Pablo Kukartsev, Bisotto Francesco. Trener: Giampaolo Medei.

Perugia: Sebastian Sole, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk – Massimo Colaci (libero) oraz Bryan Argilagos, Donovan Dzavoronok, Roberto Russo, Federico Crosato. Trener: Angelo Lorenzetti.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA