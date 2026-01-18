Australian Open: Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley. Relacja na żywo

Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley to spotkanie polskiego tenisisty w ramach Australian Open 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak zmierzy się w 1. rundzie z Jacobem Fearnleyem. Polak zajmuje najwyższe w karierze 58. miejsce w świecie, a Brytyjczyk jest aktualnie 77. tenisistą globu.

 

Do tej pory spotkali się raz - w 2024 w kwalifikacjach halowej imprezy w Sztokholmie górą był zawodnik z Worcester, który w czerwcu zeszłego roku na tydzień zagościł w TOP 50 rankingu ATP.

 

Życiowym sukcesem 30-latka z Piotrkowa Trybunalskiego w Wielkim Szlemie jest 1/8 finału ubiegłorocznego Wimbledonu. W Melbourne tylko raz - w 2022 roku - dotarł do 2. rundy.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP
