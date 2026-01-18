Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Pierwszym rywalem Hurkacza podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Brytyjczyk Jacob Fearnley.

Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.

Majchrzak - Fearnley. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

Wynik meczu Majchrzak - Fearnley w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Fearnley, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.

