Oba zespoły przystąpią do tego meczu w różnych nastrojach. Skandynawska drużyna bez większych problemów w pierwszej serii pokonała Italię 39:26. Z kolei Biało-Czerwoni ulegli Węgrom 21:29. Do dalszej fazy awansują dwa najlepsze zespoły.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne wieści! Surowa kara dla reprezentanta Polski po meczu ME

- Nie będziemy faworytem w tym spotkaniu. Islandia to zespół kompletny. Mają świetnych zawodników. Nie po to jednak trenujemy, aby przegrać ten mecz w szatni. Wyjdziemy na boisko i zrobimy wszystko, aby sprawić niespodziankę i wygrać - powiedział Dawid Dawydzik.

Obrotowy starcie z Węgrami oglądał z wysokości trybun. Pauzował za czerwoną kartkę, którą otrzymał w eliminacyjnym meczu z Izraelem.

Dawydzik zwrócił uwagę na rozgrywającego rywali Gisli Kristjanssona.

- To prawdopodobnie zawodnik najlepiej grający jeden na jeden. Na hali będzie też ich ósmy zawodnik, czyli kibice. Czytałem, że będzie ich ok 2,5 tysiąca. Atmosfera będzie świetna - dodał 57-krotny reprezentant Polski.

W meczu z Węgrami czerwoną kartkę otrzymał inny obrotowy Wiktor Jankowski, który został zawieszony na dwa mecze. W jego miejsce został powołany Sebastian Kaczor. Zawodnik francuskiego USAM Nimes Gard trenował z kadrą przez cały okres przygotowawczy w Cetniewie.

Islandczycy po raz 14. występują w ME. Na koncie mają jeden medal - brązowy, który wywalczyli w 2010 roku, pokonując Polskę 29:26.

Przedstawiciel tego 400-tysięcznego kraju to kolejny rywal, z którym na przestrzeni lat reprezentacja Polski mierzyła się bardzo często i ma niezwykle wyrównany bilans. Do tej pory drużyny zagrały ze sobą 65 razy, z czego 30-krotnie triumfowali Polacy, trzy razy padł remis, a w 32 przypadkach ze zwycięstwa cieszyli się Islandczycy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Islandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, PAP