Najlepszy wynik Polaka na świecie! Co za występ

Halowy mistrz Europy z ubiegłego sezonu Szymański zwyciężył w finale w Luksemburgu czasem 7,48. To najlepszy w tym roku wynik na świecie na tym dystansie. Już w eliminacjach wypełnił minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu, a w biegu finałowym wyśrubował swój najlepszy rezultat w sezonie.

Czykierowi w eliminacjach do minimum zabrakło 0,01 sekundy, ale w finale czas 7,59 dał mu już przepustkę na marcowe zawody w grodzie Kopernika i czwarte miejsce w zawodach.

Wyderka zajął drugie miejsce w biegu na 800 m - czasem 1.45,38 poprawił rekord życiowy i także wypełnił minimum na HMŚ w Toruniu (20-22 marca). Wynik Wyderki jest trzecim najlepszym w historii w Polsce na tym dystansie w hali. Szybciej biegali tylko Adam Kszczot (1.44,57) i Paweł Czapiewski, a wolniej np. multimedalista światowych imprez Marcin Lewandowski. Wyderka długo w niedzielę biegł na poprawienie rekordu Polski, osłabł nieco w końcówce. Trzeci w Luksemburgu był Patryk Sieradzki – 1.47,09. Wygrał z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie Irlandczyk Mark English – 1.44,65.

Trzecia w biegu na 800 m była Margarita Koczanowa. Reprezentantka Polski finiszowała w czasie 2.02,42. Wygrała reprezentantka gospodarzy Fanny Arendt z rekordem kraju i najlepszym w tym roku wynikiem na świecie 2.00,83. Warto jednak pamiętać, że sezon pod dachem dopiero startuje.

Magdalena Stefanowicz była szósta w biegu na 60 m z czasem 7,31. Wygrała z najlepszym w tym roku wynikiem w Europie Luksemburka Patrizia van der Weken – 7,14.

