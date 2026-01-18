Co za emocje w finale PNA! Dramat gospodarzy turnieju, zadecydowała dogrywka

Reprezentacja Senegalu po raz drugi w historii triumfowała w piłkarskim turnieju o Puchar Narodów Afryki. W niedzielnym finale w Rabacie pokonała gospodarza Maroko po dogrywce 1:0.

Piłkarze świętujący bramkę podczas meczu piłki nożnej. Na boisku widoczni są zawodnicy w zielonych i białych strojach, otoczeni przez kibiców na trybunach.
fot: PAP
Senegal zwyciężył w turnieju o Puchar Narodów Afryki

Bramkę zdobył w 94. minucie Pape Gueye.

 

Poprzednio Senegal był najlepszy w mistrzostwach kontynentu w 2022 - turniej został wówczas opóźniony o rok głównie z powodu pandemii.

 

Trzecie miejsce w tegorocznej imprezie zajęła Nigeria, która w sobotę - po remisie 0:0 - pokonała w rzutach karnych Egipt 4-2.

 

Najbardziej utytułowanym zespołem w historii rozgrywanego od 1957 roku PNA pozostaje Egipt z siedmioma triumfami, ostatnio w 2010. Pięć zwycięstw w dotychczasowych 34 edycjach odnotował Kamerun, a cztery - Ghana, której zabrakło w zakończonej właśnie edycji.

 

Więcej informacji wkrótce...

PAP
