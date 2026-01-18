Co za emocje w finale PNA! Dramat gospodarzy turnieju, zadecydowała dogrywka
Reprezentacja Senegalu po raz drugi w historii triumfowała w piłkarskim turnieju o Puchar Narodów Afryki. W niedzielnym finale w Rabacie pokonała gospodarza Maroko po dogrywce 1:0.
Bramkę zdobył w 94. minucie Pape Gueye.
Poprzednio Senegal był najlepszy w mistrzostwach kontynentu w 2022 - turniej został wówczas opóźniony o rok głównie z powodu pandemii.
Trzecie miejsce w tegorocznej imprezie zajęła Nigeria, która w sobotę - po remisie 0:0 - pokonała w rzutach karnych Egipt 4-2.
Najbardziej utytułowanym zespołem w historii rozgrywanego od 1957 roku PNA pozostaje Egipt z siedmioma triumfami, ostatnio w 2010. Pięć zwycięstw w dotychczasowych 34 edycjach odnotował Kamerun, a cztery - Ghana, której zabrakło w zakończonej właśnie edycji.
