Co za emocje w finale PNA! Dramat gospodarzy turnieju, zadecydowała dogrywka

Bramkę zdobył w 94. minucie Pape Gueye.

Poprzednio Senegal był najlepszy w mistrzostwach kontynentu w 2022 - turniej został wówczas opóźniony o rok głównie z powodu pandemii.

Trzecie miejsce w tegorocznej imprezie zajęła Nigeria, która w sobotę - po remisie 0:0 - pokonała w rzutach karnych Egipt 4-2.

Najbardziej utytułowanym zespołem w historii rozgrywanego od 1957 roku PNA pozostaje Egipt z siedmioma triumfami, ostatnio w 2010. Pięć zwycięstw w dotychczasowych 34 edycjach odnotował Kamerun, a cztery - Ghana, której zabrakło w zakończonej właśnie edycji.

PAP