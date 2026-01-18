Ogromna sensacja na Australian Open! Zwycięstwo 702. rakiety świata

Do zaskakujących scen doszło już w pierwszej rundzie kwalifikacji Australian Open. We wtorek Zhuoxuan Bai pokonała sklasyfikowaną o prawie 500 miejsc wyżej Rosjankę Alinę Korniejewę. Była to jedna z większych niespodzianek na początku zmagań na australijskich kortach.

To jednak nie koniec. W niedzielę w pierwszym meczu drabinki głównej kwalifikantka ograła 47. tenisistkę światowych list, Anastazję Pawluczenkową. Już w pierwszej partii Chinka pokazała, że należy się jej bać. Wygrała 6:4, dając wyraźny sygnał, że będzie się liczyć w tym spotkaniu.

Rosjanka nie zamierzała się jednak poddawać. Druga odsłona padła jej łupem. O losach trzeciego, wyjątkowo zaciętego seta, musiał zadecydować super tie-break. W nim na przewagi lepsza okazała się Bai, która z pewnością sprawiła tym samym jedną z największych sensacji tegorocznej edycji Australian Open.

W "nagrodę" Chinkę czeka rywalizacja z Aryną Sabalenką. Liderka rankingu WTA w pierwszej rundzie wygrała z Tiantsoą Sarah Rakotomangą Rajaonah.

Australian Open potrwa do 31 stycznia.

Zhuoxuan Bai - Anastazja Pawluczenkowa 6:4, 2:6, 7:6 (12-10)

