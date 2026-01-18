Coraz gorsze wieści dla Papszuna. Plaga kontuzji w Legii

Hubert PawlikPiłka nożna

Legia Warszawa przygotowuje się do kolejnego sparingu podczas zgrupowania w Mijas. Portal Legia.Net przekazał jednak, że w meczu z Sigmą Ołomunieć dwóch piłkarzy doznało kontuzji.

Trener Legii Warszawa w okularach i czarnej marynarce, na tle logo klubu.
fot. Cyfrasport
Marek Papszun w barwach Legii

Legia Warszawa pokonała w piątkowym sparingu Sigmę Ołomuniec 1:0 po golu Kacpra Urbańskiego. Nie mógł w nim wystąpić Ruben Vinagre, który doznał urazu w poprzednim meczu z Puskas Academy. Portugalczyk czuje się już coraz lepiej, natomiast dwóch kolejnych piłkarzy ma problemy ze zdrowiem.

 

"Urazu stawu skokowego doznał Steve Kapuadi. Z kolei Paweł Wszołek, schodząc w przerwie meczu, narzekał na odczuwalny dyskomfort przy poruszaniu się" - przekazał portal Legia.Net.

 

Dodano, że reprezentant Polski wkrótce przejdzie szczegółowe badania medyczne, po których okaże się, kiedy będzie mógł wrócić do ćwiczeń.

 

Podczas zgrupowania w Hiszpanii Legia rozegra jeszcze dwa mecze. Już w poniedziałek 19 stycznia zmierzy się z Polissią Żytomierz, natomiast trzy dni później podejmie Spartę Praga.

 

23 stycznia drużyna Marka Papszuna wróci do Polski. 1 lutego czeka ją pierwsze spotkanie w drugiej części sezonu w ekstraklasie przeciwko Koronie Kielce.

