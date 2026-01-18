Gdzie obejrzeć mecz BBTS Bielsko-Biała vs PZL LEONARDO Avia Świdnik?

PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała vs PZL LEONARDO Avia Świdnik. Transmisja TV i stream online
BBTS Bielsko-Biała podejmie PZL LEONARDO Avię Świdnik w ramach 19. kolejki PLS 1. Ligi. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała vs PZL LEONARDO Avia Świdnik na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.
W poprzednich kilku spotkaniach oba zespoły dzieliły się zwycięstwami mniej więcej po równo. W ostatnim, rozegranym w październiku 2025 roku, 3:1 triumfowali siatkarze ze Świdnika. Jak będzie teraz?
W poprzedniej rundzie spotkań BBTS nie dał szans Sparcie Grodzisk Mazowiecki i pewnie wygrał 3:0. Co ciekawe, cztery dni wcześniej z tym samym zespołem rywalizowała też Avia. I tutaj starcie zakończyło się wynikiem 3:0.
Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała vs PZL LEONARDO Avia Świdnik na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:00.