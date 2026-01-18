PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów kontra PGE Projekt Warszawa to spotkanie 17. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl.

W ostatnich trzech spotkaniach tych drużyn górą była ekipa z Rzeszowa. Co więcej, nie straciła ona w tej rywalizacji ani jednego seta. Można więc powiedzieć, że stołeczny zespół ma z rywalem rachunki do wyrównania. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kapitan Skry szczerze o Leonie. "Strzelał jak do kaczek"

 

Ma również wiele atutów po swojej stronie. Po 16. meczach Warszawianie są liderami tabeli, a Asseco Resovia plasuje się na trzecim miejscu.

 

Oba zespoły mają za sobą zwycięstwa w ostatnich spotkaniach. Ekipa Massimo Bottiego wygrała z Cuprum Stilonem Gorzów, a Projekt pokonał JSW Jastrzębski Węgiel.  

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PlusLiga - kto wygra w niedzielę?

PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 