PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo
Asseco Resovia Rzeszów kontra PGE Projekt Warszawa to spotkanie 17. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl.
W ostatnich trzech spotkaniach tych drużyn górą była ekipa z Rzeszowa. Co więcej, nie straciła ona w tej rywalizacji ani jednego seta. Można więc powiedzieć, że stołeczny zespół ma z rywalem rachunki do wyrównania.
Ma również wiele atutów po swojej stronie. Po 16. meczach Warszawianie są liderami tabeli, a Asseco Resovia plasuje się na trzecim miejscu.
Oba zespoły mają za sobą zwycięstwa w ostatnich spotkaniach. Ekipa Massimo Bottiego wygrała z Cuprum Stilonem Gorzów, a Projekt pokonał JSW Jastrzębski Węgiel.
Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.