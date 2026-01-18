W ostatnich trzech spotkaniach tych drużyn górą była ekipa z Rzeszowa. Co więcej, nie straciła ona w tej rywalizacji ani jednego seta. Można więc powiedzieć, że stołeczny zespół ma z rywalem rachunki do wyrównania.

Ma również wiele atutów po swojej stronie. Po 16. meczach Warszawianie są liderami tabeli, a Asseco Resovia plasuje się na trzecim miejscu.

Oba zespoły mają za sobą zwycięstwa w ostatnich spotkaniach. Ekipa Massimo Bottiego wygrała z Cuprum Stilonem Gorzów, a Projekt pokonał JSW Jastrzębski Węgiel.

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport