Początek roku okazał się szczęśliwy dla siatkarzy Trefla, którzy wygrali dwa spotkania. Najpierw pokonali Asseco Resovię Rzeszów a później Ślepsk Malow Suwałki. Akademicy rozpoczęli zaś nowy rok od wygranej po tie-breaku z Barkomem Każany Lwów.



ZOBACZ TAKŻE: Kapitan Skry szczerze o Leonie. "Strzelał jak do kaczek"

Oba zespoły plasują się w czołowej "ósemce", premiowanej grą w fazie play-off. By się w niej utrzymać, nie mogą jednak tracić zbyt wielu punktów. Inne drużyny tylko czekają na ich "potknięcie", by samemu awansować do najważniejszego etapu sezonu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport