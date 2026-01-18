PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja live i wynik na żywo

Energa Trefl Gdańsk kontra Indykpol AZS Olsztyn to spotkanie kończące 17. kolejkę PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl.

Początek roku okazał się szczęśliwy dla siatkarzy Trefla, którzy wygrali dwa spotkania. Najpierw pokonali Asseco Resovię Rzeszów a później Ślepsk Malow Suwałki. Akademicy rozpoczęli zaś nowy rok od wygranej po tie-breaku z Barkomem Każany Lwów.
 

Oba zespoły plasują się w czołowej "ósemce", premiowanej grą w fazie play-off. By się w niej utrzymać, nie mogą jednak tracić zbyt wielu punktów. Inne drużyny tylko czekają na ich "potknięcie", by samemu awansować do najważniejszego etapu sezonu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
