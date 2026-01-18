Polska - Włochy. Kiedy mecz piłkarzy ręcznych w ME?

Piłka ręczna

Polska - Włochy to trzecie spotkanie polskiej kadry w mistrzostwach Europy 2026, jeśli chodzi o zmagania piłkarzy ręcznych. Kiedy mecz Polska - Włochy? O której godzinie Polska - Włochy w piłkę ręczną?

Dwóch zawodników w czerwonych strojach piłki ręcznej rozmawia z trenerem w czerwonej bluzie.
fot. PAP
Polska - Włochy. Kiedy mecz? ME piłka ręczna 2026. O której godzinie Polacy?

Trwają mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski trafiła do grupy F - z Węgrami, Islandią i Włochami.

 

ME piłkarzy ręcznych. Kiedy gra Polska?

 

W pierwszym meczu Biało-Czerwoni zmierzyli się z Węgrami, a w drugim - z Islandią. Na zakończenie zmagań w fazie grupowej rywalami polskich zawodników będą Włosi.

 

Biało-czerwoni w mistrzostwach Starego Kontynentu grają po raz dwunasty. Tylko raz dotarli do strefy medalowej. W 2010 roku przegrali w Wiedniu spotkanie o brąz z Islandią 26:29.

Polska - Włochy. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Włochy w piłce ręcznej? Trzecie spotkanie Biało-Czerwonych w mistrzostwach Europy 2026 zostanie rozegrane we wtorek 20 stycznia. Godzina meczu Polski to 18.00.

PIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA MĘŻCZYZN
