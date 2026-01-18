Przegrała z późniejszą triumfatorką! Polka tym razem poza podium PŚ

Król-Walas miała siódmy czas kwalifikacji. W 1/8 finału o 0,30 s wyprzedziła Włoszkę Jasmin Coratti, ale w kolejnym wyścigu przegrała o 0,29 s z Caffont, która umocniła się na czele klasyfikacji generalnej. W finale minimalnie (o 0,14 s) pokonała Japonkę Tsubaki Miki. Trzecie miejsce zajęła najlepsza w sobotę Niemka Ramona Hofmeister.

ZOBACZ TAKŻE: Srebro Polaków na ME! Upadek na ostatnich metrach

W kwalifikacjach odpadły Maria Bukowska-Chyc (25. miejsce) i Olimpia Kwiatkowska (42.).

W rywalizacji mężczyzn powody do radości mieli lokalni kibice. Triumfował reprezentant gospodarzy Terweł Zamfirow, który w finale o 0,15 s pokonał Austriaka Fabiana Obmanna, a trzecie miejsce zajął inny Bułgar Radosław Jankow. Michał Nowaczyk i Andrzej Gąsienica-Daniel nie ukończyli swoich pierwszych przejazdów w kwalifikacjach, a Oskar Kwiatkowski nie wystartował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, PAP