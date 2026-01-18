Srebro Polaków na ME! Upadek na ostatnich metrach

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w rywalizacji sztafet mieszanych podczas mistrzostw Europy w short tracku w Tilburgu. Biało-Czerwoni do ostatniej chwili zajmowali trzecie miejsce, ale wskoczyli o jedną pozycję wyżej. Na ostatnich metrach mały wypadek przydarzył się bowiem Włochom.

Czterech sportowców w strojach łyżwiarskich na tle niebieskiej ściany z logo "TILBURG 2026"
fot. Polsat Sport
Reprezentacja Polski w short tracku

Zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji, utrzymując się przed Węgrami, a o złoto walczyli reprezentanci gospodarzy z Włochami. Na ostatnim zakręcie decydującego okrążenia błąd popełnił jednak reprezentant Italii, który przewrócił się i wpadł z dużą prędkością w matę ochronną, ale nie odniósł obrażeń. Z tej pomyłki skorzystali i Biało-Czerwoni, i Węgrzy, którzy zdobyli brąz.

 

Polacy poprawili swoje osiągnięcie z poprzedniego roku w Dreźnie, gdzie zajęli trzecie miejsce.

 

Reprezentanci Polski wystąpili wystąpili w składzie: Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier, Diane Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon. Biało-Czerwoni dojechali na metę z czasem 2:38.342. 

 

KP, PAP
