Srebro Polaków na ME! Upadek na ostatnich metrach
Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w rywalizacji sztafet mieszanych podczas mistrzostw Europy w short tracku w Tilburgu. Biało-Czerwoni do ostatniej chwili zajmowali trzecie miejsce, ale wskoczyli o jedną pozycję wyżej. Na ostatnich metrach mały wypadek przydarzył się bowiem Włochom.
Polacy ze srebrnym medalem mistrzostw Europy! Wielki sukces
Ceremonia medalowa z udziałem Polaków! Biało-Czerwoni ze srebrem
Zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji, utrzymując się przed Węgrami, a o złoto walczyli reprezentanci gospodarzy z Włochami. Na ostatnim zakręcie decydującego okrążenia błąd popełnił jednak reprezentant Italii, który przewrócił się i wpadł z dużą prędkością w matę ochronną, ale nie odniósł obrażeń. Z tej pomyłki skorzystali i Biało-Czerwoni, i Węgrzy, którzy zdobyli brąz.
ZOBACZ TAKŻE: Polskie bobsleistki z awansem na igrzyska. Pierwszy taki przypadek w historii!
Polacy poprawili swoje osiągnięcie z poprzedniego roku w Dreźnie, gdzie zajęli trzecie miejsce.
Reprezentanci Polski wystąpili wystąpili w składzie: Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier, Diane Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon. Biało-Czerwoni dojechali na metę z czasem 2:38.342.
Przejdź na Polsatsport.pl