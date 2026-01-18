Pierwsza część sezonu nie jest udana dla siatkarzy Cucine Lube Civitanova, którzy w lidze spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Dość powiedzieć, że ponieśli już aż sześć porażek i tracą do liderów 10 punktów.

W konfrontacji z walczącą o mistrzostwo ekipą Sir Sicoma Monini Perugia podopieczni Giampaolo Medeiego będą musieli wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Zespół Kamila Semeniuka w tym sezonie przegrywał bowiem tylko dwa razy - z Rana Verona i Vero Volley Milano.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport