SuperLega: Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia. Relacja live i wynik na żywo
Cucine Lube Civitanova kontra Sir Susa Scai Perugia to hitowe starcie 17. kolejki SuperLegi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl.
Pierwsza część sezonu nie jest udana dla siatkarzy Cucine Lube Civitanova, którzy w lidze spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Dość powiedzieć, że ponieśli już aż sześć porażek i tracą do liderów 10 punktów.
W konfrontacji z walczącą o mistrzostwo ekipą Sir Sicoma Monini Perugia podopieczni Giampaolo Medeiego będą musieli wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Zespół Kamila Semeniuka w tym sezonie przegrywał bowiem tylko dwa razy - z Rana Verona i Vero Volley Milano.
Relacja live i wynik na żywo meczu Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.