Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Pierwszą rywalką Świątek podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Chinka Yue Yuan.

Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.

Świątek - Yuan. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Yuan w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Yuan, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.

