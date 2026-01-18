Świątek - Yuan. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

Tenis

Iga Świątek - Yue Yuan to pierwsze spotkanie polskiej tenisistki w Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Świątek - Yuan? Jaki był wynik meczu Świątek - Yuan w Australian Open?

Iga Świątek w stroju sportowym stoi na korcie tenisowym z rakietą w dłoni.
fot. PAP
Świątek - Yuan. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy górą w United Cup! Wyjątkowa sesja zdjęciowa

 

Pierwszą rywalką Świątek podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Chinka Yue Yuan.

 

Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.

Świątek - Yuan. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Yuan w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Yuan, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

AO: Świątek vs Yue Yuan. Iga wygra?

AUSTRALIAN OPENTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztuka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 