Świątek - Yuan. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?
Iga Świątek - Yue Yuan to pierwsze spotkanie polskiej tenisistki w Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Świątek - Yuan? Jaki był wynik meczu Świątek - Yuan w Australian Open?
Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
Pierwszą rywalką Świątek podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Chinka Yue Yuan.
Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.
Wynik meczu Świątek - Yuan w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Yuan, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.