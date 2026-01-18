W pierwszej kolejce zmagań w grupie F Polacy przegrali z Węgrami 21:29, a Islandczycy ograli Włochów 39:26. Druga seria gier rozpoczęła się w niedzielę od meczu Biało-Czerwonych z podopiecznymi Snorriego Gudjonssona.

Polacy do przerwy przegrywali trzema bramkami, ale w drugiej połowie nie nawiązali już walki. Ostatecznie przegrali 23:31.



O 20.30 odbędzie się mecz Włochy - Węgry. Awans do kolejnej fazy wywalczą dwie najlepsze ekipy.

Tabela "polskiej" grupy ME. Na którym miejscu są polscy piłkarze ręczni?

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty):

1. Islandia 2, 2, 0, 0, 70:49, 4

2. Węgry 1, 1, 0, 0, 29:21, 2

3. Włochy 1, 0, 0, 1, 26:39, 0

4. Polska 2, 0, 0, 2, 44:60, 0

