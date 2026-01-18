Tauron Liga: DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

DevelopRes Rzeszów kontra PGE Budowlani Łódź to hitowe starcie 14. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl.

Mecz na szczycie TAURON Ligi, w którym liderujące rozgrywkom Rzeszowianki podejmują drugą w tabeli drużynę Budowlanych. Łodzianki w pierwszej części sezonu jako jedyne pokonały DevelopRes. Powtórzenie tego wyniku na wyjeździe będzie bardzo trudnym zadaniem.
 

W poprzedniej rundzie spotkań ekipa z Podkarpacia nie dała szans siatkarkom UNI Opole. Później Rzeszowianki triumfowały także w Lidze Mistrzyń, gdzie w czterech setach ograły Levallois Paryż. 

 

Powody do radości miały także "Budowlane". W trzech setach wygrały z Benfiką Lizbona, a wcześniej, w ramach rozgrywek Tauron Ligi ich wyższość musiały uznać zawodniczki Sokoła Mogilno.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

