Mecz na szczycie TAURON Ligi, w którym liderujące rozgrywkom Rzeszowianki podejmują drugą w tabeli drużynę Budowlanych. Łodzianki w pierwszej części sezonu jako jedyne pokonały DevelopRes. Powtórzenie tego wyniku na wyjeździe będzie bardzo trudnym zadaniem.



W poprzedniej rundzie spotkań ekipa z Podkarpacia nie dała szans siatkarkom UNI Opole. Później Rzeszowianki triumfowały także w Lidze Mistrzyń, gdzie w czterech setach ograły Levallois Paryż.

Powody do radości miały także "Budowlane". W trzech setach wygrały z Benfiką Lizbona, a wcześniej, w ramach rozgrywek Tauron Ligi ich wyższość musiały uznać zawodniczki Sokoła Mogilno.

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport