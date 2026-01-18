Oba zespoły, delikatnie rzecz ujmując, nie notują najlepszego sezonu. Mielczanki plasują się obecnie na 10. miejscu w Tauron Lidze, a jedno "oczko" niżej, z tym samym dorobkiem punktowym, znajdują się Wrocławianki.

W poprzedniej rundzie spotkań Stal musiała uznać wyższość PGE Budowlanych Łódź (1:3). #VolleyWrocław wygrało za to z najsłabszą ekipą tego sezonu - ECO Harpoon LOS TOWEL Nowy Dwór Mazowiecki (3:0).

Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, Polsat Sport