Tauron Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - #VolleyWrocław. Relacja live i wynik na żywo
ITA TOOLS Stal Mielec kontra #VolleyWrocław to spotkanie 14. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl.
Oba zespoły, delikatnie rzecz ujmując, nie notują najlepszego sezonu. Mielczanki plasują się obecnie na 10. miejscu w Tauron Lidze, a jedno "oczko" niżej, z tym samym dorobkiem punktowym, znajdują się Wrocławianki.
W poprzedniej rundzie spotkań Stal musiała uznać wyższość PGE Budowlanych Łódź (1:3). #VolleyWrocław wygrało za to z najsłabszą ekipą tego sezonu - ECO Harpoon LOS TOWEL Nowy Dwór Mazowiecki (3:0).
Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.Przejdź na Polsatsport.pl