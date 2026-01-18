Tauron Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - #VolleyWrocław. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

ITA TOOLS Stal Mielec kontra #VolleyWrocław to spotkanie 14. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl.

Oba zespoły, delikatnie rzecz ujmując, nie notują najlepszego sezonu. Mielczanki plasują się obecnie na 10. miejscu w Tauron Lidze, a jedno "oczko" niżej, z tym samym dorobkiem punktowym, znajdują się Wrocławianki. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowite emocje w trzecim secie! Cenne punkty dla siatkarzy z Gorzowa

 

W poprzedniej rundzie spotkań Stal musiała uznać wyższość PGE Budowlanych Łódź (1:3). #VolleyWrocław wygrało za to z najsłabszą ekipą tego sezonu - ECO Harpoon LOS TOWEL Nowy Dwór Mazowiecki (3:0).

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKATAURON LIGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 