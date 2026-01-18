Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 14. kolejki (WIDEO)

Na inaugurację czternastej serii spotkań Sokół & Hagric Mogilno pokonał Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonał u siebie Lotto Chemika Police 3:1. Siatkarki beniaminka - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki zanotowały kolejną porażkę - 1:3 z UNI Opole.

W niedzielę siatkarki ITA Tools Stali Mielec wygrały z #VolleyWrocław 3:1. W meczu na szczycie lider DevelopRes Rzeszów pokonał wicelidera - PGE Budowlanych Łódź 3:1 i powiększył przewagę w tabeli nad rywalkami do siedmiu punktów.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Wyniki meczów 14. kolejki Tauron Ligi:

2026-01-15: Sokół & Hagric Mogilno – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1 (21:25, 25:17, 25:17, 25:22)

2026-01-17: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Lotto Chemik Police 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:15)

2026-01-17: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – UNI Opole 1:3 (14:25, 12:25, 29:27, 19:25)

2026-01-18: ITA Tools Stal Mielec – #VolleyWrocław 3:1 (25:22, 27:25, 19:25, 25:19)

2026-01-18: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:1 (20:25, 27:25, 25:23, 25:18).

2026-01-19: Moya Radomka Radom – ŁKS Commercecon Łódź (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport