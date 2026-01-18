To będzie następca Pietuszewskiego. Może paść transferowy rekord

Oskar Pietuszewski został wykupiony przez FC Porto za ok. 10 mln euro. Jest to bez wątpienia rekord transferowy Jagiellonii Białystok i jeden z najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii Ekstraklasy. Odejście Polaka sprawiło jednak, że problem ma trener Adrian Siemieniec, który stracił zawodnika podstawowego składu.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie przewidują ws. Lewandowskiego. Oto skład Barcelony na niedzielny mecz

Jak się okazuje, niedługo zostanie prawdopodobnie sprowadzony następca 17-latka. Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował w sobotę, że Jagiellonia podpisze czteroletni kontrakt z Keyanem Varelą z szwajcarskiego Servette FC. Rzekomo zostanie pobity transferowy rekord klubu, ponieważ będzie on kosztował ok. miliona euro.

Portal Meczyki.pl obalił jednak te doniesienia. Jagiellonia zapłaci za niego ok. pół miliona euro. Dodano, że był w ostatnim czasie proponowany również Rakowowi Częstochowa, ale ten po "wywiadzie środowiskowym" nie zdecydował się na transfer.

Jagiellonia po pierwszej części sezonu zajmuje trzecie miejsce w ekstraklasie, mając punkt straty do lidera. Na boisko powróci już w sobotę 31 stycznia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź.