Australian Open: Hubert Hurkacz - Zizou Bergs. Relacja na żywo

Wracający do wielkoszlemowej rywalizacji po półrocznej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi 28-letni Wrocławianin, który zajmuje 55. miejsce w świecie, na otwarcie zagra Belgiem Zizou Bergsem. Będzie to ich premierowe spotkanie.

„Hubi” błysnął formą w zakończonym w niedzielę triumfem biało-czerwonych turnieju United Cup, w którym z powodzeniem grał też dwa lata młodszy Belg. Bergs pokonał trzech rywali, m.in. siódmego na liście ATP Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a, a jego zespół odpadł w półfinale.

W 2. rundzie przeciwnikiem Polaka może być Tallon Griekspoor, którego pokonał w United Cup, a na łączny bilans 4-2 składa się m.in. zwycięstwo przed rokiem w Melbourne, kiedy Hurkacz odpadł w 2. rundzie. Rozstawiony z numerem 23. Holender musi wcześniej pokonać Amerykanina Ethana Quinna.

W Australian Open Hurkacz najdalej - do ćwierćfinału - dotarł w 2024 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Zizou Bergs na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP