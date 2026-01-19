Australian Open: Iga Świątek - Marie Bouzkova. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek

Iga Świątek – Marie Bouzkova to drugie spotkanie polskiej tenisistki w ramach tegorocznego Australian Open 2026. Iga Świątek chce poprawić wynik ubiegłorocznej edycji, kiedy dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Madison Keys. Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Bouzkova na Polsatsport.pl.

Polka w pierwszej rundzie imprezy w Australii pokonała Yue Yuan. Chinka zaskakująco mocno postawiła się Świątek. Mimo problemów Raszynianka była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając w dwóch setach (7:6[5], 6:3).

 

ZOBACZ TAKŻE: Było 6:2, 3:2 i... krecz. Niespodziewany finał meczu Polki


Czeszka w swoim premierowym starciu w Melbourne również w dwóch setach uporała się z Renatą Zarazuą (6:2, 7:5). Biorąc pod uwagę historię spotkań tenisistek, Bouzkova nie jest faworytką zbliżającego się spotkania.


Świątek i Bouzkova do tej pory zmierzyły się bowiem w dwóch oficjalnych starciach podczas turniejów organizowanych przez WTA. Najpierw podczas drugiej rundy Roland Garros w 2024 roku, a następnie w pierwszej rundzie w Wuhan w 2025 roku. W obu pojedynkach lepsza okazała się Polka, nie tracąc w nich ani jednego seta. 


AO: Świątek vs Marie Bouzkova. Iga wygra?

