Linda Klimovicova awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open po kreczu brytyjskiej tenisistki Franceski Jones, przy stanie 6:2, 3:2 dla 21-letniej reprezentantki Polski.

To był pierwszy mecz w karierze Klimovicovej w turnieju tej rangi.

Urodzona w czeskim Ołomuńcu Klimovicova od poprzedniego sezonu gra w polskich barwach.

Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z numerem 12. Ukrainka Elina Switolina, która już w niedzielę wygrała z Hiszpanką Cristiną Bucsą 6:4, 6:1.

Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie ani godzinie meczu drugiej rundy Australian Open Klimovicova - Switolina, choć najprawdopodobniej odbędzie się on w środę. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.