Australian Open: Linda Klimovicova - Elina Switolina. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Linda Klimovicova - Elina Switolina? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Tenisistka Linda Klimovicova na korcie z ręką przy głowie.
fot. AFP
Linda Klimovicova awansowała do drugiej rundy Australian Open

Linda Klimovicova awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open po kreczu brytyjskiej tenisistki Franceski Jones, przy stanie 6:2, 3:2 dla 21-letniej reprezentantki Polski.

 

To był pierwszy mecz w karierze Klimovicovej w turnieju tej rangi.

 

Urodzona w czeskim Ołomuńcu Klimovicova od poprzedniego sezonu gra w polskich barwach.

 

Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z numerem 12. Ukrainka Elina Switolina, która już w niedzielę wygrała z Hiszpanką Cristiną Bucsą 6:4, 6:1.

Kiedy mecz Klimovicova - Switolina? O której godzinie?

Kiedy mecz Klimovicova - Switolina? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa.

 

Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie ani godzinie meczu drugiej rundy Australian Open Klimovicova - Switolina, choć najprawdopodobniej odbędzie się on w środę. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.

