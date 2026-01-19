Magda Linette wygrała 3:6, 6:3, 6:3 z rozstawioną z numerem 15. amerykańską tenisistką Emmą Navarro i awansowała do drugiej rundy Australian Open w Melbourne.

ZOBACZ TAKŻE: Było 6:2, 3:2 i... krecz. Niespodziewany finał meczu Polki

Mecz lepiej zaczęła Amerykanka, która po kilkunastu minutach prowadziła 4:1 i kontrolowała wydarzenia na korcie. W dodatku po przegranym pierwszym secie Linette skorzystała z przerwy medycznej. Fizjoterapeutka na korcie masowała jej lewe udo.

W trakcie drugiej partii Linette także była poddawana zabiegom. Musiały przynieść efekt, bo jej gra uległa znacznej poprawie. Polka coraz lepiej serwowała, a uzyskane w czwartym gemie przełamanie wystarczyło do wyrównania stanu meczu.

Decydujący set początkowo był bardzo wyrównany. Z czasem jednak było widać przewagę Linette. W piątym gemie co prawda nie wykorzystała dwóch break pointów, ale później zdominowała wydarzenia na korcie. Od stanu 2:3 wygrała cztery gemy z rzędu i zameldowała się w drugiej rundzie AO.

Teraz jej rywalką będzie Anna Li. Amerykanka pokonała Kolumbijkę Camilę Osorio 6:4, 6:7, 7:5.

Kiedy mecz Linette - Li? O której godzinie?

Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie ani godzinie meczu drugiej rundy Australian Open Linette - Li, choć najprawdopodobniej odbędzie się on w środę. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.