Kiedy mecz Magdalena Fręch - Jasmine Paolini? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Tenisistka Magdalena Fręch w akcji, podczas meczu z rakietą w ręku, skupiona na uderzeniu.
fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch wygrała pierwszy mecz Australian Open, czeka na kolejną rywalkę

Magdalena Fręch wygrała ze Słowenką Veroniką Erjavec 6:1, 6:1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało zaledwie 62 minuty.

 

Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie rozstawiona z numerem siódmym Jasmine Paolini. Włoszka już w niedzielę wygrała z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz 6:1, 6:2.

 

Fręch ma z Paolini bilans 1-1.

 

29-letnia Łodzianka najlepszy wynik w AO osiągnęła w 2024 roku, kiedy dotarła do 1/8 finału.

Kiedy mecz Fręch - Paolini? O której godzinie?

Kiedy mecz Fręch - Paolini? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa. 

 

Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie ani godzinie meczu drugiej rundy Australian Open Fręch - Paolini, choć najprawdopodobniej odbędzie się on w środę. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst. 

AUSTRALIAN OPENJASMINE PAOLINIMAGDALENA FRĘCHTENIS
