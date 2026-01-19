Magdalena Fręch wygrała ze Słowenką Veroniką Erjavec 6:1, 6:1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało zaledwie 62 minuty.

Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie rozstawiona z numerem siódmym Jasmine Paolini. Włoszka już w niedzielę wygrała z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz 6:1, 6:2.

Fręch ma z Paolini bilans 1-1.

29-letnia Łodzianka najlepszy wynik w AO osiągnęła w 2024 roku, kiedy dotarła do 1/8 finału.

Kiedy mecz Fręch - Paolini? O której godzinie?

Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie ani godzinie meczu drugiej rundy Australian Open Fręch - Paolini, choć najprawdopodobniej odbędzie się on w środę. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.