Islandia ogłosiła kadrę na ZIO. Oto nazwiska

W niedzielę alpejczyk Jon Erik Sigurdsson uzyskał kwalifikację olimpijską, a wcześniej zrobiła to alpejka Holmfridur Dora Fridgeirsdottir.

W biegach narciarskich wystartują natomiast Dagur Benediktsson i Kristrun Gudnadottir.

Islandia posiada tylko trzy federacje sportów zimowych - narciarską, łyżwiarską i hokeja na lodzie. W zimowych igrzyskach olimpijskich kraj startuje od 1948 roku (St. Moritz), z jedyną przerwą w 1972 r. (Sapporo).

Reprezentanci tego kraju nie zdobyli dotychczas medalu. Największa, 11-osobowa reprezentacja startowała w 1952 roku w Oslo. W ostatnich trzech zimowych igrzyskach ekipa Islandii składała się z pięciu sportowców.

