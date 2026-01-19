Islandia ogłosiła kadrę na ZIO. Oto nazwiska

Zimowe

Islandia będzie reprezentowana w tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo przez czworo sportowców - dwie osoby w narciarstwie alpejskim i dwie w biegowym.

Logo igrzysk olimpijskich Milano Cortina 2026 wraz z pięcioma pierścieniami olimpijskimi.
fot. PAP
Islandzcy sportowcy zakwalifikowali się na igrzyska olimpijskie

W niedzielę alpejczyk Jon Erik Sigurdsson uzyskał kwalifikację olimpijską, a wcześniej zrobiła to alpejka Holmfridur Dora Fridgeirsdottir.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy biathlonową kadrę na igrzyska olimpijskie

 

W biegach narciarskich wystartują natomiast Dagur Benediktsson i Kristrun Gudnadottir.

 

Islandia posiada tylko trzy federacje sportów zimowych - narciarską, łyżwiarską i hokeja na lodzie. W zimowych igrzyskach olimpijskich kraj startuje od 1948 roku (St. Moritz), z jedyną przerwą w 1972 r. (Sapporo).

 

Reprezentanci tego kraju nie zdobyli dotychczas medalu. Największa, 11-osobowa reprezentacja startowała w 1952 roku w Oslo. W ostatnich trzech zimowych igrzyskach ekipa Islandii składała się z pięciu sportowców.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALPEJCZYCYIGRZYSKA OLIMPIJSKIEISLANDIAKWALIFIKACJA OLIMPIJSKANARCIARSTWONARCIARSTWO ALPEJSKIESPORT ZIMOWYZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska sztafeta męska z brązem na 5000 m w ME w Tilburgu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 