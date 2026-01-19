Eurocup: WKS Śląsk Wrocław - Aris Saloniki. Relacja live i wynik na żywo

Koszykarze Śląska Wrocław w 15. kolejce Pucharu Europy, czyli na zapleczu Euroligi, zmierzą się we własnej hali (we wtorek 20 stycznia) z Arisem Saloniki, którego trenerem jest selekcjoner reprezentacji Polski Igor Milicić.

Wrocławianie mają ostatnio złą serię na europejskich parkietach. Przegrali sześć meczów z rzędu i we wtorek powalczą o przełamanie.

Z kolei Aris, który wygrał mecz w I rundzie (85:78), ma bilans 6-8 i szanse, choć niewielkie, na grę w kolejnej rundzie.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Śląsk - Aris na Polsatsport.pl. Transmisja meczu we wtorek 20 stycznia od 18:50 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.