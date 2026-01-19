Jeden cel, wspólna wizja. Nowa strategia Superligi do 2030 roku

Dokument, przygotowany przy wsparciu merytorycznym firmy Sponsoring Inside, jest unikalny na polskim rynku – został wypracowany w ścisłej współpracy z klubami ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet, Sponsorem Tytularnym ORLEN S.A., partnerem telewizyjnym Telewizją Polsat oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Strategia została przyjęta jednogłośnie przez udziałowców Superligi sp. z o.o.

Jako jedna z najmłodszych zawodowych lig sportowych w Polsce, Superliga w ostatnich latach przeszła głęboką cyfrową i organizacyjną transformację. Zmiany w systemie rozgrywek znacznie zwiększające liczbę meczów o stawkę, inwestycje w fundamenty technologiczne i wizerunkowe, takie jak scentralizowany system 22 stron internetowych i wirtualne biuro prasowe, nowoczesny rebranding, własne grafiki meczowe, aplikacja mobilna, własne kanały komunikacji, zwiększenie z kilkunastu do ponad tysiąca produkowanych w sezonie treści wideo, dostarczenie cyfrowych narzędzi monitoringu mediów i sponsorów czy wydzielenie oraz rozszerzenie dystrybucji praw mediowych, stworzyły solidny grunt pod dalszą ekspansję i dotarcie do nowych grup odbiorców i rozwoju lig.

Nowa strategia nie jest rewolucją, ale przemyślanym krokiem naprzód i kontynuacją realizowanej od 2019 roku dotychczasowej strategii spółki. Jej siłą jest proces powstawania – to mapa drogowa, która powstała w wyniku kilkumiesięcznych warsztatów i konsultacji ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami. Gwarantuje to spójność celów i partnerstwo w ich realizacji.

Strategia Superligi jest w pełni zsynchronizowana z wizją rozwoju Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Obie organizacje mają jasno określony podział ról. ZPRP koncentruje się na reformie i fundamencie szkolenia (m.in. poprzez sieć Akademii Piłki Ręcznej przy klubach ORLEN Superligi oraz ORLEN Superligi Kobiet, reformę Szkół Mistrzostwa Sportowego, zmiany w licencjonowaniu kadr trenerskich czy promowanie piłki ręcznej wśród najmłodszych). Superliga pełni rolę flagowego produktu dyscypliny, wspierającego projekty ZPRP przy klubach lig zawodowych oraz akceleratora dla rozwoju klubów w zakresie marketingu, sprzedaży, nowych technologii i budowania zaangażowania społecznego.

fot. Materiały prasowe

Nowe kierunki rozwoju bazują na silnej pozycji dyscypliny, która mimo słabszych wyników reprezentacji w ostatnich latach pozostaje w ścisłej czołówce najpopularniejszych drużynowych sportów według badań zainteresowań sportem w Polsce. Pod względem organizacyjnym, marketingowym i technologicznym ORLEN Superliga jest dziś jedną z topowych lig europejskich. W sezonie 2025/2026 została sklasyfikowana na trzeciej pozycji rankingu Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej oraz drugi rok z rzędu na drugiej pozycji Lig Sportowych w plebiscycie Sport Biznes Polska.

Strategia Superligi 2030 opiera się na czterech filarach, w ramach których wyznaczone zostały kluczowe cele strategiczne i programy wykonawcze:

FILAR 1: LOGISTYKA ROZGRYWEK I LICENCJONOWANIE (ROZWÓJ SPORTOWY)

Fundamentem rozwoju jest profesjonalizacja całego ekosystemu sportowego. Celem dla tego obszaru jest przede wszystkim wsparcie szkolenia, m.in. poprzez rozwój Akademii Piłki Ręcznej przy klubach ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet, stawianie na rozwój młodych polskich zawodników oraz zapewnienie warunków do dalszego regularnego udziału wszystkich 8 uprawnionych ligowych drużyn w europejskich pucharach. Równie ważny będzie rozwój kadr, dlatego uruchomiony zostanie specjalny program rozwoju kompetencji dla całego środowiska, Akademia ORLEN Superligi, który obejmie rozbudowany program edukacyjny dla trenerów, sędziów, delegatów oraz podnoszenia kompetencji w zakresie marketingu, sprzedaży i rozwoju meczu jako widowiska przez pracowników klubów. Całość domyka wypracowanie spójnej, ligowej polityki ESG we współpracy z klubami oraz partnerami rozgrywek, a następnie wdrożenie strategii ESG ORLEN Superligi.

FILAR 2: PROMOCJA ROZGRYWEK I KOMUNIKACJA

To „akcelerator” wzrostu ligi, w którym wykorzystane zostaną i rozwinięte zbudowane w ostatnich latach fundamenty technologiczne do dalszej ekspansji. Kluczowe będzie wdrożenie nowoczesnego, centralnego ligowego systemu bazy danych kibiców, który pozwoli na budowanie bezpośrednich relacji z fanami i lepsze rozumienie ich potrzeb. Równolegle, poprzez programy „Mój Klub” oraz „Pełna Hala”, Superliga planuje wspólnie z klubami aktywizować lokalne społeczności, zwiększać liczbę wydarzeń klubowych skierowanych do tej grupy oraz podnosić jakość doświadczeń kibiców w dniu meczowym. Nadrzędnym celem pozostaje dalsze wzmacnianie ogólnopolskiej marki rozgrywek ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet, a także kontynuacja trendu rosnącej frekwencji na meczach do średniej 1 600 w lidze męskiej i 1 000 w lidze kobiet oraz wzrost skumulowanej frekwencji dla obu lig do blisko 450 tysięcy kibiców w sezonie.

fot. Materiały prasowe

FILAR 3 i 4: PRAWA TV I KOMERCJALIZACJA

Dwa ostatnie filary strategii koncentrują się na biznesowych aspektach rozwoju ligi. Trzeci dotyczy praw telewizyjnych i transmisji, gdzie nadrzędnym celem jest systematyczne zwiększanie popularności transmisji ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. W planach znajduje się zwiększenie liczby produkowanych materiałów wideo, stworzenie, we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, nowoczesnej platformy digital agregującej najbardziej atrakcyjne treści dla kibiców, a także kampanie promocyjne transmisji meczowych. Istotnym elementem strategii będzie wykorzystanie koncentracji najważniejszych wydarzeń piłki ręcznej w ofercie telewizyjnej Polsat Sport, która nabyła prawa do rozgrywek ligowych, pucharów europejskich i meczów reprezentacji Polski.

fot. Materiały prasowe

Czwarty filar skupia się na komercjalizacji praw sponsoringowych. Zakłada on systemowe zwiększanie wartości biznesowej lig, m.in. poprzez rozwój centralnych produktów sponsoringowych, dostarczanie partnerom realnej, mierzalnej wartości marketingowej, rozbudowanie oferty świadczeń sponsoringowych opartych o nowe rozwiązania cyfrowe oraz aktywne wspieranie klubów w ich lokalnych działaniach komercyjnych. Te działania mają przełożyć się na dalsze wzrosty budżetów klubów i Superligi sp. z o.o., w tym pozyskanie nowych sponsorów oraz rozwój dotychczasowych partnerstw.

Przez ostatnie sześć lat rozgrywki ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet przeszły ogromną transformację. Dziesiątki projektów zrealizowanych w ramach poprzedniej strategii wpłynęły m.in. na zwiększenie atrakcyjności rozgrywek oraz ponad dwukrotny wzrost przychodów. Teraz nadszedł czas na wytyczenie nowej ścieżki rozwoju.

- Bardzo się cieszę, że jest to ścieżka wypracowana wspólnie ze środowiskiem klubowej piłki ręcznej i będąca kontynuacją dotychczasowej strategii. W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie dokumentu: przedstawicielom klubów, inicjatorowi utworzenia Ligi Zawodowej i wspierającemu proces profesjonalizacji od samego początku Sponsorowi Tytularnemu, a także Nadawcy Telewizyjnemu oraz Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce – mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

W nowej strategii wskazujemy wyraźny kierunek, stawiając największy nacisk na wzmocnienie szkolenia w klubach oraz rozwój doświadczenia kibiców i wartości dla partnerów. Kończymy etap budowy fundamentów, a zaczynamy wdrażanie zaawansowanych narzędzi – dodaje Prezes Superligi sp. z o.o.

Nowa strategia Superligi 2030 wyznacza mapę drogową rozwoju, na podstawie której w kolejnych sezonach wdrażane będą szczegółowe cele operacyjne i nowe projekty.

fot. Informacja prasowa