Kolejna wielka impreza w Polsce? Niedźwiedzki zdradził szczegóły

Organizowane przed tygodniem w Tomaszowie Mazowieckim mistrzostwa Europy były bardzo udane dla naszych zawodników. Łącznie zdobyli oni 10 medali, z czego aż sześć złotych. Jest to kapitalny wynik, zwłaszcza że w czterech poprzednich edycjach udało się sięgnąć po zaledwie dwa krążki w zmaganiach indywidualnych.

Szef polskiej misji olimpijskiej na Mediolan i Cortinę d'Ampezzo oraz dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki nie krył satysfakcji.

- Jeśli chodzi o organizacyjną stronę, spokojnie mogę powiedzieć, że był to sukces. Mieliśmy pełną halę, piękne pokazy, kibiców - mówił w rozmowie z Marcinem Lepą. Przyznał, że zadowolona była również Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU). - To były udane zawody pod każdym względem - oznajmił.

Niedźwiedzki wspomniał, że od 2018 roku była to już dziewiętnasta impreza zorganizowana w Polsce. I zdradził, że otrzymał ofertę na kolejne wydarzenie.

- Mamy już propozycję, by w przyszłym roku rozgrywać tu mistrzostwa Europy - powiedział, zaznaczając, że najprawdopodobniej skorzystają z oferty.

Na ten moment nie wiadomo jednak, w jakim mieście odbędzie się impreza. - To są zawody przyznane Polsce. Niezależnie od tego, jakim torem będziemy dysponować (Tomaszów Mazowiecki czy Zakopane - red.) - skwitował.

Opóźnienie budowy hali lodowej sprawiło, że Zakopane straciło już szanse na organizację zarówno mistrzostw Europy, jak i Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Jak obecnie wygląda sytuacja? - Budowa nie posunęła się zbyt wiele w ostatnim czasie - podkreślił Niedźwiedzki.

ISU niebawem pojawi się w Zakopanem i podejmie decyzję, które miasto będzie organizatorem mistrzostw. - Budynek jest ukończony w 85 proc., mamy wyremontowany COS... Mam nadzieję, że dyrekcja obiektu przekaże kilka informacji, które będą użyteczne - podsumował.