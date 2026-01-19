Kolejne reprezentacje wywalczyły awans na ME piłkarzy ręcznych

Biało-Czerwoni ponieśli dwie porażki - z Węgrami i Islandią. We wtorek zakończą swój udział w turnieju meczem z Włochami.

ZOBACZ TAKŻE: Polska - Włochy. Kiedy mecz piłkarzy ręcznych w ME?

W poniedziałek grały też drużyny z grupy C, w której broniąca tytułu Francja i Norwegia już wcześniej zapewniły sobie awans. W bezpośrednim starciu tych zespołów w norweskim Baerum wygrali Francuzi 38:34.

Do następnej rundy zakwalifikują się po dwa najlepsze zespoły z każdej z sześciu grup. Później stworzone zostaną dwie pule sześciozespołowe, z których po dwa awansują do półfinałów. Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 1 lutego.

Wyniki poniedziałkowych meczów:

grupa A (Herning)



Austria - Serbia 26:25 (12:13)

Niemcy - Hiszpania 34:32 (17:15)

Tabela:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)

1. Niemcy 3 2 0 1 91-89 4 - awans

2. Hiszpania 3 2 0 1 91-86 4 - awans

3. Austria 3 1 0 2 78-85 2

4. Serbia 3 1 0 2 82-82 2

grupa C (Baerum)



Czechy - Ukraina 38:29 (17:14)

Francja - Norwegia 38:34 (20:17)

1. Francja 3 3 0 0 126-88 6 - awans

2. Norwegia 3 2 0 1 102-85 4 - awans

3. Czechy 3 1 0 2 91-100 2

4. Ukraina 3 0 0 3 77-123 0

grupa E (Malmoe)



Holandia - Chorwacja 29:35 (13:15)

Gruzja - Szwecja 29:38 (15:20)

1. Szwecja 2 2 0 0 74-60 4 - awans

2. Chorwacja 2 2 0 0 67-58 4 - awans

3. Holandia 2 0 0 2 60-71 0

4. Gruzja 2 0 0 2 58-70 0