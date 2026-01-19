Kto z Polaków zdobędzie medal na igrzyskach? "Nasza największa szansa"

Niedźwiedzki twierdzi, że polscy zawodnicy podczas zbliżających się igrzysk olimpijskich mają sporą szansę, by zdobyć medal w sztafecie mieszanej w short tracku.

- Jesteśmy poprzez przeszłe sukcesy mocną ekipą. Patrząc na skład olimpijski myślę, że jest to ekipa, która ma największe szansa, żeby zbudować najmocniejszy mikst. To pewnie będzie nasza największa szansa, oprócz tych indywidualnych - powiedział dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Brązowy medalista w łyżwiarstwie szybkim z igrzysk olimpijskich z Soczi podkreślił jednak, że nasi zawodnicy mają też szanse na "krążki" w konkurencjach indywidualnych.

- Natalia Maliszewska jest brązową medalistką mistrzostw świata na 500 metrów, Felix (Pigeon - przyp. red.) zdobył brązowy medal w Wolrd Tourze na 500 metrów, dobrze jeździł też na 1000 i 1500. Michał Niewiński również wygląda lepiej niż w trakcie kwalifikacji. Szanse indywidualne również będą. Mikst to jest pierwsza konkurencja na początku igrzysk, musimy się maksymalnie skoncentrować, żeby powalczyć o medal - podsumował.

Tegoroczne igrzyska olimpijskie rozpoczną się 6 lutego.