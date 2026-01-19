Legia przez cały mecz grała w przewadze. Ale to nie wystarczyło, by wygrać

Zespół z Żytomierza grał od 3. minuty w osłabieniu, po czerwonej kartce dla bramkarza Jewhena Wołyńca. Mimo to piłkarze Marka Papszuna nie byli w stanie trafić do bramki rywala. Jedną z najlepszych okazji do zdobycia bramki miał Mileta Rajović, ale uderzył w bramkarza.

Skład Legii - I połowa: Tobiasz - Piątkowski, Jędrzejczyk, Pankov - Stojanović, Kapustka, Elitim, Reca - Biczachczjan, Rajović, K.Urbański

II połowa: Hindrich - Leszczyński, Jędrzejczyk, Szymański - Chodyna, Augustyniak, Arreiol, Kun - W. Urbański, Colak, Krasniqi

Kolejny sparing podczas zgrupowania w Hiszpanii legioniści rozegrają w czwartek, przeciwnikiem będzie Sparta Praga. Następnego dnia zespół wróci do Polski, a 1 lutego czeka go inaugurujący mecz w ekstraklasie przeciwko Koronie Kielce.

PAP