Legia przez cały mecz grała w przewadze. Ale to nie wystarczyło, by wygrać

Przebywający na zgrupowaniu w Hiszpanii piłkarze Legii Warszawa zremisowali z trzecią drużyną ukraińskiej ekstraklasy Polissią Żytomierz 0:0 w sparingowym meczu w Marbelli.

Drużyna piłkarska w białych strojach z czarnymi elementami, zebrana w kole na boisku piłkarskim, trzymająca się za ramiona.
fot. PAP
Legia Warszawa zremisowała z Polissią Żytomierz

Zespół z Żytomierza grał od 3. minuty w osłabieniu, po czerwonej kartce dla bramkarza Jewhena Wołyńca. Mimo to piłkarze Marka Papszuna nie byli w stanie trafić do bramki rywala. Jedną z najlepszych okazji do zdobycia bramki miał Mileta Rajović, ale uderzył w bramkarza.

 

Skład Legii - I połowa: Tobiasz - Piątkowski, Jędrzejczyk, Pankov - Stojanović, Kapustka, Elitim, Reca - Biczachczjan, Rajović, K.Urbański

 

II połowa: Hindrich - Leszczyński, Jędrzejczyk, Szymański - Chodyna, Augustyniak, Arreiol, Kun - W. Urbański, Colak, Krasniqi

 

Kolejny sparing podczas zgrupowania w Hiszpanii legioniści rozegrają w czwartek, przeciwnikiem będzie Sparta Praga. Następnego dnia zespół wróci do Polski, a 1 lutego czeka go inaugurujący mecz w ekstraklasie przeciwko Koronie Kielce.

PAP
