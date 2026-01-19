LM: SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Aluron po zdobyciu brązowego medalu na Klubowych Mistrzostwach Świata wrócił do Polski, rozczarowując formą. Nie dość, że poległ w ćwierćfinale Pucharu Polski z Asseco Resovią, to został również rozbity w lidze przez Projekt Warszawa. Ostatnio udało się jednak zanotować dwa zwycięstwa z rzędu ze Sportingiem oraz Chełmianką.

SVG Luneburg, choć znakomicie radzi sobie w rozgrywkach ligowych, przegrał ostatni mecz w Lidze Mistrzów z Asseco Resovią Rzeszów. Niemiecki zespół zdobył 48 punktów, co pokazuje, jak duża była różnica poziomów między obiema ekipami. Rywale muszą zwrócić szczególną uwagę na Mateusza Bieńka, który w ostatnim czasie spisuje się doskonale.

Jeśli chodzi o bezpośrednie spotkania, dotąd rozegrano dwa. W ubiegłym roku Aluron dwukrotnie wygrał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, oddając niemieckiej drużynie zaledwie jednego seta.

Transmisja spotkania SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się we wtorek 20 stycznia. Początek o godz. 18:45.