Majchrzak - Marozsan. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie?
Majchrzak - Marozsan, czyli czas na kolejne spotkanie Polaka w Australian Open 2026. Kiedy mecz Majchrzak - Marozsan? O której godzinie gra Majchrzak w Australian Open?
Podczas zeszłorocznej edycji Australian Open w rywalizacji panów najlepiej z Polaków zaprezentował się Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie. Natomiast Kamil Majchrzak został wyeliminowany już w swoim pierwszym meczu. Polskie tenisistki pokazały się ze znacznie lepszej strony. Iga Świątek dotarła do półfinału, Magdalena Fręch - do trzeciej rundy, a Magda Linette i Maja Chwilińska odpadły już na początku imprezy.
W tym roku do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju dostało się sześciu Biało-Czerwonych: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
Obecna edycja AO jest wyjątkowa pod wieloma względami, między innymi przez rekordowe kwoty, o które walczą zawodniczki i zawodnicy. Pula nagród wynosi w sumie 111,5 mln dolarów australijskich (ok. 269,4 mln zł), co stanowi 16-procentowy wzrost względem zeszłego roku.
Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie ani godzinie meczu drugiej rundy Australian Open Majchrzak - Marozsan. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.