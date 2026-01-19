Marek Magiera: Wielki wyczyn Katarzyny…

Katarzyna Zaroślińska-Król zaliczyła swój 400. występ na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce i jest pierwszą zawodniczką w historii, która dokonała tej sztuki. To wielki wyczyn! Swój jubileuszowy mecz w karierze zagrała w Nowym Dworze Mazowieckim pokonując w nim ze swoją drużyną beniaminka rozgrywek 3:1, otrzymując przy tym nagrodę MVP spotkania.



Co ciekawe w rankingu zawodniczek, które otrzymały najwięcej tytułów MVP Zaroślińska-Król także zajmuje pierwsze miejsce, mogąc pochwalić się w sumie 72 statuetkami. Druga w tym rankingu Izabela Kowalińska – już nie grająca – ma ich o… 30 mniej, a z siatkarek, które wciąż występują na tauronligowych boiskach najwyżej, na 6 miejscu, jest Natalia Mędrzyk, która 27 razy wybierana była najlepszą zawodniczką spotkań w których grała.

Indywidualny dorobek Zaroślińskiej-Król byłby jeszcze bardziej okazały, gdyby nie roczny epizod związany z występami w greckim PAOK-u Saloniki. W Polsce siatkarka na poziomie LSK reprezentowała barwy Uni Opole, Radomki Radom, ŁKS-u Commercecon Łódź, DevelopResu Rzeszów, Chemika Police, Atomu Trefla Sopot, MKS Dąbrowy Górniczej, Budowlanych Łódź i Stali Mielec. W sumie wywalczyła dziewięć medali mistrzostw Polski w tym dwa mistrzostwa z Chemikiem Police oraz pięć Pucharów Polski i 3 Superpuchary Polski.



Ciekawe, czy znajdzie się siatkarka, która dołączy do Zaroślińskiej-Król i złamie barierę 400 rozegranych spotkań. W dziesiątce najlepszych siatkarek w tej klasyfikacji znajdują się wciąż grające na ligowych boiskach Natalia Mędrzyk, która ma na koncie 334 występy i Emilia Pinczewska, która zaliczyła 291 spotkań.



Na koniec dla porównania i w formie ciekawostki jak podobne historie wyglądają we Włoszech, w lidze uważanej za najlepsze kobiece rozgrywki na świecie. Tutaj absolutną rekordzistką jest libero Imoco Volley Conegliano Monica De Gennaro (co ciekawe rówieśniczka Zaroślińskiej), która ma szansę osiągnąć niewyobrażalną wręcz liczbę rozegranych… 700 ligowych spotkań. Przed rokiem w marcu 2025 roku w meczu z Bergamo hucznie świętowała swój 631 mecz we włoskiej serie A, bijąc rekord pod względem liczby występów jednej zawodniczki w rozgrywkach inną legendę włoskiej siatkówki Francesce Piccinini.

Co ciekawe De Gennaro podczas ubiegłorocznych finałów z Vero Volley Milano świętowała swój 500 występ w barwach Conegliano, którego barwy reprezentuje od 2013 roku. Dziś jej licznik wygląda jeszcze bardziej imponująco, pytanie, czy zobaczymy ją w kolejnym sezonie, wszak biorąc pod uwagę jej występy także w reprezentacji Italii, zdobywając rok temu mistrzostwo świata jest zawodniczką, która wygrała absolutnie wszystko, co było do wygrania.