One Punch 5. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć galę?

W walce wieczoru tegoroczny brązowy medalista Mistrzostw Świata WAKO - Andrzej Sabaciński – skrzyżuje rękawice z mistrzem Polski Muay Thai z 2024 roku – Janem Pelakiem.

W drugiej najważniejszej walce gali w Piotrkowie Konrad Delekta w swoim kolejnym występie pod szyldem organizacji One Punch zmierzy się z niebezpiecznym Dominikiem Grzędą. Niepokonany Delekta powalczy tym samym o siódme zawodowe zwycięstwo.

Ciekawie zapowiadają się również pojedynki Cezarego Zugaja ze znanym widzom gal transmitowanych na sportowych antenach Polsatu Maciejem Błażewiczem. Pochodzący z Krakowa zawodnik w czerwcu na gali TFL 34 pokonał na punkty Kacpra Pechcinę.

Ponadto w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się pojedynki Justyny Krosty z Zuzanną Olszewską i Patryka Matczaka z Adrianem Dziubałtowskim.

Karta walk:



Jan Pelak vs Andrzej Sabaciński

Konrad Delekta vs Dominik Grzęda

Cezary Zugaj vs Maciej Błażewicz

Norbert Robak vs Michał Benben

Justyna Krosta vs Zuzanna Olszewska

Kacper Śleszyński vs Filip Benben

Pavel Sadouski vs Sylwek Piętakiewicz

Patryk Matczak vs Adrian Dziubałtowski

Michał Wodecki vs Wiktor Melka

Dawid Ciszka vs Dawid Piekarz

Transmisja gali One Punch 5 w Piotrkowie Trybunalskim od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana także w Super Polsacie.

Polsat Sport