One Punch 5. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć galę?
Już w najbliższy piątek (23 stycznia) w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się kolejna edycja gali sportów walki One Punch współorganizowanej z Tuco Promotion. Podczas piątej edycji kibice będą świadkami dziesięciu emocjonujących pojedynków. Gdzie obejrzeć galę One Punch 5 w Piotrkowie Trybunalskim? Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.
W walce wieczoru tegoroczny brązowy medalista Mistrzostw Świata WAKO - Andrzej Sabaciński – skrzyżuje rękawice z mistrzem Polski Muay Thai z 2024 roku – Janem Pelakiem.
W drugiej najważniejszej walce gali w Piotrkowie Konrad Delekta w swoim kolejnym występie pod szyldem organizacji One Punch zmierzy się z niebezpiecznym Dominikiem Grzędą. Niepokonany Delekta powalczy tym samym o siódme zawodowe zwycięstwo.
Ciekawie zapowiadają się również pojedynki Cezarego Zugaja ze znanym widzom gal transmitowanych na sportowych antenach Polsatu Maciejem Błażewiczem. Pochodzący z Krakowa zawodnik w czerwcu na gali TFL 34 pokonał na punkty Kacpra Pechcinę.
Ponadto w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się pojedynki Justyny Krosty z Zuzanną Olszewską i Patryka Matczaka z Adrianem Dziubałtowskim.
Karta walk:
Jan Pelak vs Andrzej Sabaciński
Konrad Delekta vs Dominik Grzęda
Cezary Zugaj vs Maciej Błażewicz
Norbert Robak vs Michał Benben
Justyna Krosta vs Zuzanna Olszewska
Kacper Śleszyński vs Filip Benben
Pavel Sadouski vs Sylwek Piętakiewicz
Patryk Matczak vs Adrian Dziubałtowski
Michał Wodecki vs Wiktor Melka
Dawid Ciszka vs Dawid Piekarz
Transmisja gali One Punch 5 w Piotrkowie Trybunalskim od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana także w Super Polsacie.