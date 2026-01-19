Polsat SiatCast - 20.01. Transmisja TV i stream online

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

Program poprowadzą Jakub Bednaruk i Marek Magiera, a ich gościem specjalnym będzie Kamil Kwasowski, przyjmujący Cuprum Stilonu Gorzów. Eksperci porozmawiają z zawodnikiem o całkiem niezłym otwarciu przez klub nowego roku w PlusLidze. Cuprum Stilon w trzech spotkaniach 2026 roku zdobył 6 punktów i oddalił się od miejsca spadkowego.

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także inne ligowe parkiety - podsumują minioną kolejkę PlusLigi i zapowiedzą następną serię gier.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 20 stycznia w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

