Polsat SiatCast - 20.01. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Tym razem gościem będzie Kamil Kwasowski, siatkarz Cuprum Stilonu Gorzów. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat SiatCast na tle zamazanego zdjęcia siatkarza w akcji.
Fot. Polsat Sport
Gościem wtorkowego (20 stycznia) programu Polsat SiatCast będzie Kamil Kwasowski

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

 

Program poprowadzą Jakub Bednaruk i Marek Magiera, a ich gościem specjalnym będzie Kamil Kwasowski, przyjmujący Cuprum Stilonu Gorzów. Eksperci porozmawiają z zawodnikiem o całkiem niezłym otwarciu przez klub nowego roku w PlusLidze. Cuprum Stilon w trzech spotkaniach 2026 roku zdobył 6 punktów i oddalił się od miejsca spadkowego.

 

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także inne ligowe parkiety - podsumują minioną kolejkę PlusLigi i zapowiedzą następną serię gier.

 

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 20 stycznia w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

